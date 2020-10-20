Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.80
91.47
91.60
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.77
+0.30 Золото
1900.94
–0.01 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1770
–0.0014
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

Под гнётом РФ: Болгария нашла повод отказаться от «Турецкого потока» 

News.ru 32 минуты назад
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Фото: gazprom.ru
Болгария выражает всё большую обеспокоенность газопроводом «Турецкий поток». Пресса получила в своё распоряжение документы, доказывающие, что Россия строит болгарский участок, используя для прикрытия саудовский консорциум Arkad. Хотя пока эти данные фигурируют лишь в местных СМИ, это ставит под вопрос дальнейшее развитие отношений между Москвой и Софией: оппозиция в последней уже давно озабочена растущим российским влиянием.
Как сообщает портал Capital, затраты на строительство болгарской части газопровода в размере 3 млрд левов (порядка 140 млрд рублей) оплачиваются местными налогоплательщиками. Премьер-министр Бойко Борисов, выступая перед западными партнёрами, заявил, что строительство новой «трубы» взяла на себя саудовская компания Arkad. Однако, как узнали местные СМИ, на самом деле эта фирма опосредованно использует российских подрядчиков и ресурсы.
Таким образом, отмечает пресса, будет достигнута цель Москвы и президента России Владимира Путина — закрыть Болгарию как транзитную территорию для альтернативных поставок газа на Украину.
Трубы для прокладывания «Турецкого потока» через Болгарию были заказаны, оплачены, изготовлены и поставлены ещё до подписания контракта с Arkad, что, по мнению болгарских журналистов, однозначно доказывает факт наличия предварительных договорённостей между Москвой и Софией. Сам газопровод был торжественно открыт Путиным и его турецким коллегой Эрдоганом ещё в январе, однако речь не идёт о том, что весь проект реализован. Борисов, в частности, в июне заявлял, что болгарский участок может быть открыт лишь к концу 2020-го — не слишком оптимистичный прогноз, учитывая, что София до этого дважды переносила срок сдачи объекта.
Разговоры о том, что Кремль пытается втянуть в свою орбиту восточноевропейские республики, идут давно. Ещё четыре года назад был опубликован масштабный доклад о том, как Россия «экономически захватывает» регион. Однако на тот момент подтверждённых данных по поводу того, что она действует в сфере энергетики через своего рода прокси-агентов (то есть выступая под видом других государств), не было.
Нынешние публикации о «Турецком потоке» уже активизировали в соцсетях оппозицию Бойко Борисову. В мае прошлого года противники действующего премьера указывали на то, что он отдаёт предпочтение российским подрядчикам, которые при заявке на строительство газопровода выразили готовность снизить цену до предложения саудовцев, лишь бы получить возможность участвовать в проекте. Но на тот момент Борисов смог создать видимость независимости от Москвы, в итоге заключив договор с Arkad.
Ни премьер-министр, ни государственная компания «Булгартрансгаз» не объяснили тогда, в чём заключаются требования российских партнёров и почему выбор в результате был сделан в пользу Эр-Рияда. Новые же данные, считают журналисты, проясняют ситуацию: София действительно отдала предпочтение Москве, но сделала это опосредованно, через подставную саудовскую компанию.
Эксперты неоднократно отмечали двойственный характер отношений России и Болгарии. С одной стороны, Борисов вынужден прислушиваться к той значительной части общества, которая выступает за продолжение членства в Европейском союзе и НАТО и уход от зависимости от Кремля. С другой — в стране сильна и Болгарская социалистическая партия (БСП), которая явно тяготеет к Москве, и нынешний скандал, если он получит развитие, лишь укрепит её позиции, доказав, что и действующая власть неспособна функционировать без поддержки России.
В то же время, как отметил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Александр Пивоваренко, появившаяся в прессе информация, выставляющая Софию как сателлита Москвы, вполне укладывается в общее русло политики Евросоюза.

Александр Пивоваренко, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН: "Это ещё один повод саботировать «Турецкий поток». Такой повод в Европе искали последние года два, и сейчас он, видимо, нашёлся. Подобные форс-мажоры не являются какой-либо неожиданностью, просто было интересно, как болгарская сторона это сделает".

Видео дня. В Рунете развивается новый вид мошенничества
News.ru: последние новости
Киев нашёл новый способ «ударить» по «Газпрому» Киев нашёл новый способ «ударить» по «Газпрому» Сила — в слабости: кто заработает на обвале рубля Сила — в слабости: кто заработает на обвале рубля Совокупный долг всех стран в 2020 году приблизится к 100% мирового ВВП Совокупный долг всех стран в 2020 году приблизится к 100% мирового ВВП
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , ЕС , РАН , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предсказали рекордное подорожание доллара
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Рублю предсказали ближайшее будущее
Рублю предсказали ближайшее будущее
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Новости партнеров
Видео
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение