Названо преимущество США и Китая перед Европой

Обилие технологических компаний, стремящихся выйти на биржу, названо одним из главных преимуществ экономик США и Китая над европейской. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey, выдержки из которого приводит CNBC.

С начала 2020 года в Европе было проведено 26 IPO (процедура размещения акций на бирже) технологических компаний против 70 в США и 92 в Китае. В ходе каждого из них первоначальные инвесторы, преимущественно из числа венчурных (вкладывающихся в рискованные инновационные проекты) фондов, предлагали свою долю неограниченному кругу потенциальных владельцев.

Общий объем средств, которые удалось заработать основателям и ранним инвесторам, в Европе оценивается в 6,7 миллиарда долларов, в США — в 118,1 миллиарда, в Китае — 72,8 миллиарда. Среди наиболее ярких примеров европейских IPO называется британская корпорация The Hut Group, специализирующаяся на электронной коммерции.

При этом большинство европейских компаний предпочитают выходить на американские биржи: Нью-Йоркскую (NYSE) и NASDAQ. Нежеланием менять статус с частных компаний на публичные финансисты объясняют относительно низкую оценку европейских стартапов со стороны инвесторов. За последние 10 лет около трети всех мировых технологических гигантов были родом из европейских стран, однако все вместе они составили лишь 14 процентов от общего числа «единорогов» — так называют компании, рыночная стоимость которых за короткий период превысила миллиард долларов.