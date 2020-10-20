План по спасению Европы захотели сделать вечным

В начале октября глава ЕЦБ заявила, что регулятор в случае необходимости готов пойти на новые денежно-кредитные стимулы для спасения экономики еврозоны. План, в частности, включает снижение ключевой ставки, которая в настоящее время установлена на нулевом уровне.