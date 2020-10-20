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Эксперты назвали страны с лучшей пенсионной системой 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Названы страны с лучшей пенсионной системой
Фото: EPA
Дания и Нидерланды стали странами с лучшей пенсионной системой. Они уже несколько лет сохраняют лидерские позиции в данной категории.
Эти страны не позволили своему населению растратить свои пенсионные накопления в кризис, что ухудшило бы их положение по выходу на пенсию. Таковы результаты Глобального пенсионного индекса, подготовленного экспертами Mercer CFA Institute, пишет Forbes.
США со своей пенсионной системой заняли только 18 строчку рейтинга. Эксперты отметили преимущества пенсионной системы страны, но при этом указали, что есть «серьёзные риски и недостатки», которые следует устранить. К примеру, повысить минимальных размер пенсии для малообеспеченных и увеличить расходы на соцобеспечение.
Аутсайдерами рейтинга стали Таиланд и Аргентина, которым посоветовали усилить поддержку бедных и улучшить контроль и управление за своими частными пенсионными фондами.
Россия в данном рейтинге не рассматривалась.
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Экономика , Forbes
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