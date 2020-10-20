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Ослабление рубля: предсказано решение ЦБ по ключевой ставке

Павел Тиунов
1 час назад
Эксперты, опрошенные РБК, сошлись во мнении, что в ближайшее время Центробанк откажется от планомерного снижения ключевой ставки и оставит ее на уровне 4,25%. Тому, по мнению аналитиков, есть ряд причин.
Предсказано решение ЦБ по ключевой ставке
Фото: ТАССТАСС
Речь идет о прогнозе экспертов на результаты заседания Банка России, запланированного на 23 октября. Специалисты полагают, что совет директоров ЦБ во второй раз подряд не изменит ключевую ставку, которая в настоящее время находится на уровне 4,25%. В предыдущий раз ставка осталась неизменной после заседания 18 сентября. Как сообщал «Рамблер», апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снижал ключевую ставку с 6%, достигнув таким образом исторического минимума.
Главный экономист ING по России Дмитрий Долгин уверен, что сохранению ключевой ставки на уровне 4,25% способствуют ускорение инфляции, общемировая практика, согласно которой развивающиеся страны заняли выжидательную позицию в отношении снижения ставок, а также неопределенность вокруг результатов американских президентских выборов.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Софья Донец считает, что ослабление рубля – главная причина политики ЦБ. Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой подчеркнул, что сейчас «не лучший момент для снижения ставки», поэтому «можно подождать до декабря».
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий отметил, что регулятор возьмет очередную паузу, чтобы «оценить влияние на инфляцию девальвации и рисков второй волны коронавируса». При этом он выразил уверенность, что до конца года ключевая ставка будет снижена до рекордных 4%.
Экономика,Андрей Русецкий,Дмитрий Долгин,Дмитрий Полевой,Центральный банк России,РБК,
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