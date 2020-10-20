Предсказано решение ЦБ по ключевой ставке

Речь идет о прогнозе экспертов на результаты заседания Банка России, запланированного на 23 октября. Специалисты полагают, что совет директоров ЦБ во второй раз подряд не изменит ключевую ставку, которая в настоящее время находится на уровне 4,25%. В предыдущий раз ставка осталась неизменной после заседания 18 сентября. Как сообщал «Рамблер», апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снижал ключевую ставку с 6%, достигнув таким образом исторического минимума.