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Курс доллара: будет ли обвал рубля до конца года

Мария Иванова
1 час назад
Экономист Евгений Гольдфайн заявил, что курс доллара в ближайшее время расти не будет: по его мнению, рубль сохранит позиции благодаря ресурсам России.
Курс доллара: будет ли обвал рубля до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Гольдфайна, пока у России больше ресурсов, чем у других стран для защиты энергетической, продовольственной и политической безопасности.
Экономист считает, что именно благодаря этим ресурсам рубль больше не будет падать, хотя в стране и существуют «недостатки системы управления» и проблемы с импортозамещением.
Гольдфайн подчеркнул, что на российскую валюту в первую очередь влияет политика Центробанка и правительства, которая может не только поддержать, но и ослабить рубль.
Главной проблемой властей эксперт назвал сложность сохранения привычной планки расходов бюджета, в том числе на зарплаты и пенсии. Пополнить бюджет помогает именно дешевый рубль, подчеркнул он. По мнению экономиста, если рубль не будут обваливать намеренно, доллар останется в коридоре 75-80 рублей.
Также Гольдфайн заявил, что евро и доллар в ближайшее время могут подешеветь, так как экономики США и Евросоюза серьезно пострадали из-за пандемии.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 19 октября курс доллара потерял 37,5 копейки и стоил 77,56 рубля, а евро набрал 21 копейку и продавался по 91,44 рубля. Американская валюта в тот день дешевела к большинству мировых валют.
Курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».
Экономика,Центральный банк России,ЕС,
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