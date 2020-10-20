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Еврокомиссия проверит законность "золотых паспортов" Кипра и Мальты

Прайм
2 часа назад
Европейская комиссия начала официальные процедуры в отношении Кипра и Мальты, в ходе которых проверит, насколько инвестиционные программы, позволяющие получить гражданство этих стран, соответствуют европейскому праву, говорится в заявлении ЕК.
Законность «золотых паспортов» Кипра и Мальты проверят
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Европейская комиссия запускает сегодня процедуры нарушения в отношении Кипра и Мальты, касающиеся их программ по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, которые также называют "золотыми паспортами", — говорится в документе.
Правительствам Мальты и Кипра отводится два месяца, в течение которых они должны будут ответить на письма Европейской комиссии. Если ЕК не получит удовлетворительного ответа, то процедура нарушения будет продолжена, что грозит этим государствам санкционными мерами.
Экономика,Еврокомиссия,
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