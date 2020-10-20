Медведев снова заговорил о «четырехдневке»

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев , выступая во вторник на форуме "Открытые инновации".

Он отметил, что в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий такая корректировка будет продолжаться.

" Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели", — сказал зампред Совбеза РФ.

Говоря о трансформации трудовых отношений в период пандемии, Медведев отметил, что "наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости". При этом он подчеркнул, что такое возможно не во всех случаях, и обратил внимание, что "на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием [ими] своего рабочего времени и времени отдыха".

Впервые о перспективах перехода в будущем в мире к четырехдневной рабочей неделе Медведев заявил в июне 2019 года, когда в должности премьер-министра РФ он выступал на Международной конференции труда в Женеве. Позднее Медведев подчеркивал, что для некоторых видов деятельности это далекая перспектива, и что такой переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.