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Госдеп расширил санкции по "Северному потоку 2"

Праймиещё 3
2 часа назад
Санкции США по "Северному потоку 2" распространены на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода, говорится в обновленных пояснениях к санкциям, опубликованных во вторник на сайте госдепартамента.
"Такие действия, подлежащие санкциям,.. могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов", — говорится в документе.
Как отмечает агентство Блумберг, российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для выполнения задач по завершению проекта.
Ранее сообщалось, что "Академик Черский" и другие суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда.
Судно снабжения "Финвал" приблизилось к возможному трубоукладчику "Северного потока 2" "Академик Черский" и перешло в режим проведения испытаний, в то время как сам "Черский" пребывает в режиме ограниченной маневренности.
Недалеко от "Академика Черского" стоят также снабженцы "Балтийский исследователь" и "Умка" Морспасслужбы, которые ранее уже участвовали в работах на "Северном потоке 2". Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые также могут быть задействованы на проекте.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
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