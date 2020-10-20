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Эксперт оценил риски локдауна для российского бизнеса 

ИА Regnum 1 час назад
Эксперт оценил риски локдауна для российского бизнеса
Фото: РИА Новости
Судебная практика показывает, что форс-мажор не один для всех, сообщил 20 октября ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.
Эксперт прокомментировал результаты исследования, которое показало опасения российского бизнеса. Как выяснилось, почти треть российских предпринимателей опасается, что в случае повторного введения режима самоизоляции их бизнесы смогут просуществовать не более трех месяцев.

«В первую очередь, опасаться стоит все тем же сегментам бизнеса, что и весной — летом 2020 года. Речь идет о гостиничном и туристическом бизнесе, сфере общественного питания, культурно-досуговой отрасли, торговле непродовольственными товарами. Уже сейчас в ряде регионов страны приостановлены массовые мероприятия, а ресторанам и барам запрещено работать позже 22 часов. Для ночных клубов это фактически означает закрытие. Естественно, что следуют такие проблемы как сокращение или полное отсутствие доходов, невозможность платить зарплату сотрудникам, выполнять кредитные обязательства, оплачивать аренду помещений. Все эти моменты неизбежно влекут за собой ликвидацию бизнеса или его предбанкротное состояние. Если говорить о том, какие компании смогут выжить в условиях повторной самоизоляции в том сегменте, который является наиболее рискованным, то это те компании, кто активно внедряет современные информационные технологии, перевел или способен перевести значительную часть персонала и работы на дистанционный формат, наладить доставку продуктов питания, если говорим о кафе и ресторанах, или онлайн-трансляции фильмов, концертов, семинаров, если говорим о культурно-досуговой и образовательной сфере», — сказал адвокат.

Зорин отметил, что даже сейчас российский бизнес не оправился от последствий весенне-летней самоизоляции.

«По оценкам экспертного сообщества, ему и так потребуется как минимум год на восстановление, а если самоизоляция будет введена повторно, то этот процесс займет время как минимум до 2023 года. Поэтому органам государственной власти необходимо очень серьезно подумать над тем, как облегчить положение бизнеса в случае повторного ужесточения санитарно-эпидемиологических правил. Так, формирующаяся судебная практика по первой волне локдауна во многих случаях свидетельствует, что форс-мажор не один для всех, при этом задержки или трудности в исполнении обязательств, связанные с этим, не принимались во внимание, и штрафные санкции накладывалось в полном объёме. Недостаточно проработанными остались сложности в арендных отношениях, вызванные пандемией, что оказывает дополнительную нагрузку на бизнес и опасения его участников относительно перспектив дальнейшей работы», — заявил эксперт.

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Комментарии
Экономика , Александр Зорин , ИА REGNUM
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