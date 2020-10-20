США не признали Белоруссию рыночной экономикой 

«Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством США. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства», — передает сообщение американского министерства РИА «Новости».