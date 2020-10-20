ВВП России снизился на 3,5%

Снижение ВВП России за январь — сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале, говорится в обзоре "Картина деловой активности за сентябрь 2020 года", подготовленном Минэкономразвития

Отмечается, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада ВВП РФ в III квартале внесло улучшение динамики торговли (1,5 процентных пункта из 4,2 п. п. разницы поквартальной динамики) и обрабатывающей промышленности (0,7 п. п.), а также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п. п.). Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение третьего квартала, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

"Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП (по оценке, в общей сложности -2,9 процентных пункта в III квартале)", — отмечают в Минэкономразвития.

По оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2020 году составит 3,9%.

Снижение ВВП РФ в сентябре 2020 года составило 3,3% в годовом выражении после уточненных 3,7% в августе.

"Помесячные темпы роста ВВП в течение третьего квартала демонстрировали восходящую динамику: по оценке, в сентябре 2020 года падение сократилось до -3,3% в годовом выражении по сравнению с -3,7% в августе и -4,4% в июле", — говорится в обзоре.