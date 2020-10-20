Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.70
$
77.75
91.75
91.81
Прогноз
26.10 – 02.11
$
78.33
89.03
Индексы и котировки Brent
43.32
+0.05 Золото
1910.26
+0.02 РТС
1135.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1826
+0.0042
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

ВВП России за январь-сентябрь снизился на 3,5% в годовом выражении 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
ВВП России снизился на 3,5%
Фото: РИА Новости
Снижение ВВП России за январь — сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале, говорится в обзоре "Картина деловой активности за сентябрь 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.
Отмечается, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада ВВП РФ в III квартале внесло улучшение динамики торговли (1,5 процентных пункта из 4,2 п. п. разницы поквартальной динамики) и обрабатывающей промышленности (0,7 п. п.), а также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п. п.). Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение третьего квартала, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

"Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП (по оценке, в общей сложности -2,9 процентных пункта в III квартале)", — отмечают в Минэкономразвития.

По оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2020 году составит 3,9%.
Снижение ВВП РФ в сентябре 2020 года составило 3,3% в годовом выражении после уточненных 3,7% в августе.

"Помесячные темпы роста ВВП в течение третьего квартала демонстрировали восходящую динамику: по оценке, в сентябре 2020 года падение сократилось до -3,3% в годовом выражении по сравнению с -3,7% в августе и -4,4% в июле", — говорится в обзоре.

Отмечается, что оценка за август была скорректирована на 0,6 процентных пункта в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.
Видео дня. В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
ТАСС: последние новости
СП РФ: в госпрограмме нужно предусмотреть обеспечение экологической устойчивости Арктики СП РФ: в госпрограмме нужно предусмотреть обеспечение экологической устойчивости Арктики Медведев уверен, что интернет не должен контролироваться из одной страны Медведев уверен, что интернет не должен контролироваться из одной страны Правительство направит около 50 млрд рублей на решение проблемы водоснабжения Крыма Правительство направит около 50 млрд рублей на решение проблемы водоснабжения Крыма
Комментарии
Экономика , Росстат , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Внучку Черномырдина лишили дачи на Рублевке
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение