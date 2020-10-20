Эксперт: экономика ЕС серьезно пострадает от Brexit

Экономика Евросоюза может серьезно пострадать от перехода с Великобританией на новый этап отношений без договоренности о том, какими эти отношения должны быть, утверждает экономист ING Тимме Шпакман.

"Экономическое влияние Brexit без сделки на экономику ЕС будет значительным, с введением тарифов и возможными сбоями (торговли — ред.) в некоторых секторах. В наибольшей степени пострадают автомобильная промышленность, сельское хозяйство и химическая промышленность", — пишет он в своей заметке.

Одним из ключевых вопросов является повышение пошлин: если переговоры о торговом соглашении между ЕС и Британией потерпят неудачу и к концу года договора не будет, то пошлины пойдут вверх уже с 1 января 2021 года.

В настоящее время тарифов на торговлю между ЕС и Великобританией нет, поскольку страна является частью единого рынка ЕС. При отсутствии сделки импорт Евросоюза из Великобритании будет облагаться пошлинами в рамках соглашений ВТО . При таком сценарии Великобритания также введет тарифы на импорт из ЕС, напоминает эксперт.

"Правительство Великобритании уже опубликовало тарифный план, который будет применяться в случае отсутствия сделки. Великобритания не будет просто копировать тарифы ЕС, она объявила, что для многих товаров пошлины будут сохранены на нулевом уровне. Тем не менее на большое количество товаров будут действовать ощутимые тарифы", — отметил эксперт.

Новые пошлины в значительной степени коснуться сельхозпродукции, отмечается в заметке.

В случае "развода" без сделки станут реальностью и проблемы пограничного контроля.

"Главная проблема, которая пугала людей в последние несколько лет, — это хаос на границах, поскольку пограничные проверки могут внезапно вступить в силу", — пишет эксперт.

Однако из-за текущего экономического спада, связанного с пандемией COVID-19, объем торговли между регионами стал немного меньше, чем обычно.

"Это может принести некоторое облегчение на границе (ЕС и Британии — ред.) и потенциально может привести к незначительному сокращению перебоев (в торговле — ред.), чем это было бы в противном случае", — отмечает эксперт.

При этом Шпакман пишет, что для большинства стран ЕС зависимость от торговли с Великобританией составляет менее 4%, исключение составляют, в частности, Люксембург, Ирландия и Мальта.

При этом в ING считают, что договоренность с Британией по будущим отношениям все же может быть достигнута в оставшийся короткий срок — примерно до середины ноября. Затем договоренности, чтобы вступить в силу к концу года, должны пройти ратификацию как в ЕС, так и в Соединенном Королевстве.

В целом же риск отсутствия сделки между страной и союзом об их будущих отношениях, в том числе в торговле, все же остается весьма высоким, говорится в заметке.

Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы переход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства.