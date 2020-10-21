Предлагается с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рулей в год. На пленарном заседании Госдумы 21 октября планируется рассмотреть в первом чтении соответствующие поправки правительства в Налоговый кодекс.

Эта ставка будет рассчитываться таким образом, что в отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тысяч рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн руб. Таким образом, по повышенной налоговой ставке будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 млн руб.

Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы , говорится в пояснительной записке к документу. Повышение ставки дополнительно должно увеличить доходы бюджета примерно на 60 миллиардов рублей в год. Эти средства планируют направлять на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Ранее Председатель Правительства Михаил Мишустин отмечал, что часть доходов граждан может быть исключена из базы расчета повышенного НДФЛ. Так, в Комитете Госдумы по бюджету и налогам предложили сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как сейчас предлагается в законопроекте.

Вместе с тем предлагается сохранить налог в размере 13% при налогообложении страховых выплат, в частности по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда.