Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.10
$
77.30
91.45
91.64
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
43.00
–0.35 Золото
1920.50
+0.14 РТС
1135.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1860
+0.0126
06.10
1.1734
18.10
09.10
25.09

Счетная палата предупредила о рисках реформы ОМС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Счетная палата предупредила о рисках реформы ОМС
Фото: ТАСС
Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, следует из заключения Счетной палаты.
Законопроект, внесенный в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями, исключив из процесса частные страховые компании, передает РИА «Новости».
Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.
Кроме того, предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% — 2% до 0,5% — 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

«При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения», — отмечает Счетная палата.

В ведомстве также увидели «риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий, в том числе по контролю качества медицинской помощи и защите прав застрахованных лиц».
Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи, однако, как отмечает Счетная палата, информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого реестра Минздрав не представил.

«Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов», — предупреждает ведомство.

Ранее против принятия законопроекта в предложенной редакции уже выступили Минфин, ЦБ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Глава ВСС Игорь Юргенс направил письмо президенту России, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.
Видео дня. Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Профсоюзы оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели Профсоюзы оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун» Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун» Орешкин рассказал о неизбежности кризисов в России Орешкин рассказал о неизбежности кризисов в России
Комментарии
Экономика , Игорь Юргенс , Минздрав РФ , Госдума , Счетная палата , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Назван размер пенсии в 2021-м
Назван размер пенсии в 2021-м
Раскрыта новая схема обмана россиян
Раскрыта новая схема обмана россиян
В России изменятся тарифы на услуги ЖКХ
В России изменятся тарифы на услуги ЖКХ
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение