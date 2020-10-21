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Власти России сэкономят на молодежи 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Власти России сэкономят на молодежи
Фото: РИА Новости
Расходы федерального бюджета России на молодежную политику сократятся на 12 процентов по сравнению с предыдущими планами — на 8,6 процента в 2021 году и на 15,7 процента в 2022-м. Об этом сообщает РБК.
В последние годы поддержка программы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» росла. Однако на фоне общего секвестра незащищенных статей бюджета на ней решили сэкономить.
В 2019-м расходы на программу составляли 32,9 миллиарда рублей, в текущем году — 45 миллиардов, а в 2021-м, как ожидалось ранее, — 48,8 миллиарда. Проект главного финансового документа страны предусматривает траты в размере 44,6 миллиарда в 2021 году, 39,3 миллиарда — в 2022-м, а также 37,3 миллиарда в 2023-м.
В пояснительной записке отмечается, что расходы снизят в подпункте «Развитие культуры», которая предусматривает помощь региональным бюджетам в расходах на модернизацию детских школ искусств. Также сократится поддержка федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Как отмечается в материале, «патриотическое и духовно-нравственное воспитание» молодежи в настоящее время вынесены в разработанный правительством документ «План достижения национальных целей». Он предусматривает, в том числе, увеличение аудитории у контента с духовно-нравственными ценностями и укреплением гражданской идентичности.
На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, правительство намерено снизить дефицит бюджета за счет экономии на образовании, демографических проектах и пенсиях. Увеличена будет господдержка СМИ и расходы на обеспечение функционирования президента страны.
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