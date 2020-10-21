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Курс доллара: рубль затянуло в водоворот 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: рубль затянуло в водоворот
Фото: ТАСС
Эксперт ТелеТрейд Петр Пушкарев заявил, что российская валюта попала в водоворот потоков капитала, связанный с выборами президента США. Курс доллара еще может взлететь к 80 рублям.
По словам Пушкарева, сейчас на рубль сильнее всего давит «политическая озабоченность» серьезных игроков. Они больше не обращают внимание на тему санкций против России, но не хотят рисковать за две недели до американских выборов.
Кроме того, инвесторы не спешат вкладываться в российскую экономику из-за вспышки коронавируса. Ждать роста спроса на товары и услуги пока тоже не стоит.
Пушкарев отметил, что европейские биржи, несмотря на новые коронавирусные ограничения в ЕС, сохраняют высокие показатели. Благодаря этому евро подорожал к доллару и рублю. По мнению аналитика, в ближайшие дни евро будет находиться в коридоре 90,5-93 рублей.
Доллар в ближайшие несколько дней останется в границах 76,5-78,5 рублей. Ближе к выборам в США станет ясно, взлетит ли американская валюта к 80 рублям или подешевеет до 75 рублей, оба варианта возможны. Российская валюта сможет укрепиться, если накала вокруг голосования не будет.
Как сообщал «Рамблер», вечером 20 октября на торгах Мосбиржи курс доллара упал на 24,75 копейки, до 77,42 рубля. Евро набрал 14,25 копейки и стоил 91,54 рубля (в течение торгов европейская валюта поднималась выше 92 рублей).
Узнать курс доллара онлайнможно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , ЕС
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