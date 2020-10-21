«Двойное разрушение»: 85 млн человек лишатся работы

Цифровизация бизнеса приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира, предупреждают эксперты Всемирного экономического форума в докладе «The Future of Jobs 2020». Это произойдет уже в 2025 году. К этому времени компании будут делить поровну работу между людьми и машинами.

Внедрение новых технологий и автоматизация бизнес процессов приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 развитых и развивающихся странах. Такой прогноз содержится в обнародованном в среду 21 октября докладе Всемирного экономического форума «The Future of Jobs 2020». Это случится уже в 2025 году.

«Пандемия COVID-19 ускорила появление того, что считалось будущим рынка труда», — утверждает управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

По его словам, растущая автоматизация операций и последствия рецессии, вызванные коронакризисом, усилили неравенство на рынке труда. Пандемия также свела на нет прирост занятости, наметившийся после финансового кризиса 2007-2008 годов.

«Окно возможностей, которое создают эти изменения для бизнеса, быстро закрывается», — сказала Захиди.

Разрушение рынка труда

В докладе ВЭФ отмечается, что текущая ситуация с пандемией и цифровые технологии создали для рынка труда во всем мире «ситуацию двойного разрушения».

А хорошая новость состоит в том, что за тот же период, то есть к 2025 году, может появиться примерно 97 млн рабочих мест. Они будут адаптированы к новому разделению функционала между людьми и роботами. Несмотря на то что количество новых рабочих мест превысит количество сокращенных, темпы прироста вакансий на рынке труда замедлятся, говорится в документе форума.

Исследование ВЭФ основано на результатах опроса топ-менеджеров 300 глобальных компаний в различных отраслях экономики и социальной сферы. Общее количество занятых в этих компаниях — восемь миллионов человек.

Менеджеры 43% компаний, участвовавших в опросе ВЭФ, утверждают, что действительно готовятся сокращать некоторое количество сотрудников в связи с внедрением новейших технологий.

Еще 41% опрошенных заявили, что будут активнее прибегать к помощи подрядчиков для выполнения ряда специализированных функций, а треть опрошенных планируют наращивать штат сотрудников для их интеграции с технологиями.

«К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами», — отмечается в исследовании.

Машины будут фокусироваться в основном на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций, необходимых для «белых воротничков».

Новые рабочие места будут появляться в различных сегментах «экономики ухода» (care economy), в высокотехнологичных отраслях, а также в сфере создания контента. Кроме того, ожидается рост спроса на сотрудников, которые смогут трудиться в сфере возобновляемых источников энергии, облачных вычислений и разработки новых продуктов.

Переобучение до конца жизни

Примерно половине сотрудников компаний, которые сохранят свои позиции к 2025 году, скорее всего, потребуется профессиональная переподготовка, отмечают эксперты ВЭФ. При этом 66% работодателей утверждают, что понимают важность повышения квалификации сотрудников и рассчитывают окупить инвестиции в кадры.

«В будущем мы увидим, что наиболее конкурентоспособными окажутся те компании, которые много средств инвестировали в человеческий капитал, в навыки и компетенции сотрудников», — отметила Захиди.

Как уточняется в документе ВЭФ, уже сейчас все большее количество людей ищут работу в полностью новых для них сферах деятельности. Примерно половина людей, пришедших в сферу искусственного интеллекта в последние пять лет, ранее были заняты в совершенно других сегментах экономики. Например, в сфере продаж эта доля составляет 75%, создания контента — 72%, в инженерной сфере — 67%.

Ключевыми навыками для сотрудников компаний в будущем станет наличие критического мышления, способности к анализу. Уже в 2020 году особую важность для сотрудников приобрели способность к самоорганизации, гибкость и стрессоустойчивость.

Ранее эксперты Международной организации труда обнародовали исследование, из которого следует, что примерно 300 млн человек лишатся работы, а 1,6 млрд потеряют средства к существованию из-за пандемии. По оценкам МОТ, во всем мире свыше 436 млн компаний сталкиваются с высокими рисками серьезных сбоев в работе и утрате рабочих мест.