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Лукашенко заявил о готовности поставлять сахар в Россию

ТАССиещё 5
2 часа назад
Белоруссия готова поставлять сахар в Россию. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район, где он ознакомился с ходом уборочной кампании.
Лукашенко готов поставлять сахар в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер также отметил, что власти должны обеспечить грамотное распределение продукции, чтобы избежать скачков цен.
"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - пояснил он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что никто не запрещает продавать импортные продукты, но рядом на прилавках всегда должна лежать отечественная продукция.
"Смешно: из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - сказал он.
Ранее в Минсельхозе России сообщили, что по прогнозам ведомства, производство белого сахара в текущем году в РФ составит до 5,5 млн тонн при объеме внутреннего потребления около 5,9 млн тонн в год. По данным Росстата, запасы белого сахара (без учета малых форм хозяйствования) в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составили 1,3 млн тонн, что с учетом прогноза производства в текущем году позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Также в рамках соглашения о Союзном государстве Белоруссия ежегодно поставляет на российский рынок порядка 250 тыс. тонн белого сахара, добавили в Минсельхозе РФ.
Экономика,Александр Лукашенко,Минсельхоз,
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