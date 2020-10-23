Лукашенко готов поставлять сахар в Россию

Белорусский лидер также отметил, что власти должны обеспечить грамотное распределение продукции, чтобы избежать скачков цен.

При этом Лукашенко подчеркнул, что никто не запрещает продавать импортные продукты, но рядом на прилавках всегда должна лежать отечественная продукция.