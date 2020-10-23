Лукашенко готов поставлять сахар в Россию

Ранее в Минсельхозе России сообщили
, что по прогнозам ведомства, производство белого сахара в текущем году в РФ составит до 5,5 млн тонн при объеме внутреннего потребления около 5,9 млн тонн в год. По данным Росстата, запасы белого сахара (без учета малых форм хозяйствования) в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составили 1,3 млн тонн, что с учетом прогноза производства в текущем году позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Также в рамках соглашения о Союзном государстве Белоруссия ежегодно поставляет на российский рынок порядка 250 тыс. тонн белого сахара, добавили в Минсельхозе РФ.