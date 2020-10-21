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Роуминг между Россией и Белоруссией подешевеет в ноябре 

Газета.Ru 46 минут назад
Россия и Белоруссия протестируют отмену роуминга
Фото: РИА Новости
Тестирование новых тарифов в роуминге между Россией и Белоруссией начнется с 1 ноября, заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, с 1 ноября ставка снизится с 30 центов США (около 23 российских рублей) до 1,5 цента (около 1 рубля), рассказал зампред правительства.
По словам Оверчука, тестирование продлится два месяца, после чего стороны планируют перейти на постоянное применение комфортных абонентских тарифов в роуминге.
В декабре 2019 года была утверждена "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Белоруссии и России.
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Экономика , Личный счет , Алексей Оверчук , Правительство РФ
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