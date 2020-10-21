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Отток мигрантов из России обернулся новой проблемой 

Lenta.ru 33 минуты назад
Отток мигрантов из России обернулся новой проблемой
Фото: РИА НОВОСТИ
Около 40 процентов российских компаний, которые нанимали на работу мигрантов, начали испытывать недостаток в рабочей силе. Таковы данные исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».
Отток мигрантов обернулся новой проблемой — возник острый дефицит курьеров и водителей такси. По оценкам экспертов, 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала. Согласно опросу, 40 процентов компаний фирм иностранных граждан, чтобы сэкономить на зарплате, еще 35 процентов опрошенных отметили их более высокую результативность по сравнению с россиянами.
Каждый четвертый работодатель сказал о более ответственном отношении мигрантов к работе. Среди проблем компании называли разницу в менталитете, языковой барьер, бюрократические сложности при трудоустройстве мигрантов.
Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Однако половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен.
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Экономика , Компании , Ведомости
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