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Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 

Российская Газета и ещё 13 3 часа назад
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику
Фото: РИА Новости
Возможный уход Анатолия Чубайса сейчас обсуждается в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, ему предложили "заняться Арктикой" без уточнения деталей.

На своей странице в Facebook бизнесмен прокомментировал слухи: "Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики".

В пресс-службе "Роснано" также сообщили, что компания сейчас готовит стратегию развития до 2024 году по поручению правительства.
О возможном уходе Чубайса заговорили в свете обсуждаемой сейчас в правительстве реформы институтов развития. "Речь идет о создании механизмов совершенствования институтов развития и повышения их эффективности", — приводит РБК слова пресс-службы правительства.
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Экономика , Анатолий Чубайс , Роснано , РБК
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