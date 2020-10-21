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Великобритания может столкнуться с новым дефицитом

Прайм
46 минут назад
Если весной, в первую волну пандемии коронавируса, в Великобритании (впрочем, как и во многих странах мира) граждане скупали туалетную бумагу и санитайзеры, то сейчас Туманному Альбиону грозит новый дефицит.
Великобритании грозит новый дефицит
Фото: ReutersReuters
Как пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитической компании Edited (занимается сбором и обработкой информации о модной индустрии), в Великобритании изменился спрос на одежду.
Покупатели в этой стране могут столкнуться с дефицитом стритвира и спортивной одежды. Это кроссовки, спортивные костюмы, тренировочные штаны, толстовки, худи и другое.
Компания пришла к выводу, что в текущем году спрос на эту группу товаров вырастет на 17% по отношению к прошлому 2019 году. Рост, отмечают эксперты, продолжится.
Издание пишет, что укрепление спроса тесно связано с вводимыми в стране карантинными ограничениями: британцы переходят на удаленную работу, из-за чего больше времени проводят дома. Это оказало влияние на их выбор в одежде: внимание с офисного дресс-кода переключилось на удобные и мягкие спортивные вещи.
Опрос ретейлеров показал, что они прогнозируют дальнейший интерес покупателей к спортивной одежде: в Великобритании начинается вторая волна ограничений из-за COVID-19, люди к ней готовятся.
В то же время, несмотря на то, что рост спроса известен продавцам заранее, они не могут нарастить поставки товаров. Главные поставщики спортивной и уличной одежды — это фабрики в азиатских странах. Именно Бангладеш, Вьетнам, Таиланд и Индонезия, где отшивается большинство популярных в Европе брендов, в настоящее время частично закрыты или ограничены в работе из-за пандемии.
Экономика,The Guardian,
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