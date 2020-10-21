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Доходы России от нефти и газа рухнули 

Lenta.ru 2 часа назад
Доходы России от нефти и газа рухнули
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.
За январь-сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили шесть триллионов рублей. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 триллионам рублей (рост на 25 процентов). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12 процентов, составив 13,2 триллиона рублей.
В бюджете выросла доля расходов на здравоохранение (в 1,9 раза), социальную политику (на 32 процента) и межбюджетные трансферты (на 49 процентов). Дефицит бюджета составил 1,8 триллиона рублей. Около 40 процентов годовых расходов могут прийтись на четвертый квартал, отмечают эксперты.
Нефть сражается за новый ценовой уровень
В сентябре президент Владимир Путинзаявил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.
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Экономика , ВШЭ
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