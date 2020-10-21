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Названы регионы с кредитоспособностью лучше общероссийской 

Газета.Ru 1 час назад
Названы регионы с кредитоспособностью лучше общероссийской
Фото: РИА Новости
Собственная кредитоспособность шести российских регионов оценивается выше общероссийской. Об этом сообщает РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, ЯНАО, Башкирии, Татарстане и Челябинской области.
В материалах агентства отмечается, что с экономической точки зрения выделяются ЯНАО и Москва.
Их валовой региональный продукт на душу населения превосходит медианный уровень российских регионов в 13 раз и более чем в три раза соответственно.
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