МИД РФ рассказал о позиции Германии по «Севпотоку-2»

Министерство иностранных дел России
видит сохраняющуюся заинтересованность Германии к "Северному потоку - 2", но отмечает давление санкций США на принятие активных шагов со стороны Европы для завершения проекта вопреки санкциям. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Панкин в кулуарах XIII Евразийского экономического форума.
"Собственно говоря, наши германские друзья заинтересованы, и эта заинтересованность не ушла, но настолько активно действуют угрозы и вот эта токсичность, созданная американцами вокруг участия в "Северном потоке - 2", что компании, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя, все затягивается", - сказал он.
По мнению Панкина, в случае, когда санкционные меры слишком ужесточаются, необходимо рассматривать ответные шаги.
"Там, где уже палку кто-то перегибает, европейцы могут задуматься либо об ответных мерах, либо о том, как смягчить все-таки действие американских санкций", - отметил он.
В начале июня в сенат США
был внесен законопроект о расширении санкций против "Северного потока - 2".
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.
Строительство газопровода было приостановлено в декабре 2019 года, после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В результате к европейским берегам были отправлены российские трубоукладчики.