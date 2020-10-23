МИД РФ рассказал о позиции Германии по «Севпотоку-2»

Министерство иностранных дел России видит сохраняющуюся заинтересованность Германии к "Северному потоку - 2", но отмечает давление санкций США на принятие активных шагов со стороны Европы для завершения проекта вопреки санкциям. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Панкин в кулуарах XIII Евразийского экономического форума.

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"Собственно говоря, наши германские друзья заинтересованы, и эта заинтересованность не ушла, но настолько активно действуют угрозы и вот эта токсичность, созданная американцами вокруг участия в "Северном потоке - 2", что компании, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя, все затягивается", - сказал он.

По мнению Панкина, в случае, когда санкционные меры слишком ужесточаются, необходимо рассматривать ответные шаги.

"Там, где уже палку кто-то перегибает, европейцы могут задуматься либо об ответных мерах, либо о том, как смягчить все-таки действие американских санкций", - отметил он.

В начале июня в сенат США был внесен законопроект о расширении санкций против "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.