Как СССР отвечал на санкции Запада

Санкционная политика западных стран — явление далеко не новое. Впервые США, Великобритания и Франция ввели экономическую блокаду против советской России ещё в 1917 году. Так они выразили недовольство переговорами большевиков с Германией о заключении сепаратного мира. С того времени санкции стали излюбленным инструментом давления на советское, а теперь и российское государство.

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В 1930 году США обвинили СССР в демпинге при поставках угля, спичек, марганца и других товаров. В связи с этим они ввели ввозные пошлины для советских товаров. В том же году Франция заявила, что Советский Союз вмешивается в её внутренние дела — и ввела лицензирование советской продукции, что привело к её удорожанию и потере конкурентоспособности. Примеру Франции последовала Бельгия, Венгрия, Румыния и Югославия.