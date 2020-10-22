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Как СССР отвечал на санкции Запада

Парламентская газета
21 минуту назад
Санкционная политика западных стран — явление далеко не новое. Впервые США, Великобритания и Франция ввели экономическую блокаду против советской России ещё в 1917 году. Так они выразили недовольство переговорами большевиков с Германией о заключении сепаратного мира. С того времени санкции стали излюбленным инструментом давления на советское, а теперь и российское государство.
Как СССР отвечал на санкции Запада
Фото: ТАССТАСС
В 1930 году США обвинили СССР в демпинге при поставках угля, спичек, марганца и других товаров. В связи с этим они ввели ввозные пошлины для советских товаров. В том же году Франция заявила, что Советский Союз вмешивается в её внутренние дела — и ввела лицензирование советской продукции, что привело к её удорожанию и потере конкурентоспособности. Примеру Франции последовала Бельгия, Венгрия, Румыния и Югославия.
Ответ СССР последовал 22 октября 1930 года: Совет Министров утвердил постановление «Об экономическом взаимоотношении со странами, устанавливающими особый ограничительный режим для торговли с Союзом ССР». Документ предписывал прекратить или максимально сократить закупки в таких государствах, а также ввести ограничения для транзитных товаров, происходящих из них. Кроме того, было запрещено использовать порты и транзитные пути этих стран, а также фрахтовать их суда.
Экономика,
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