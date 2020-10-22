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Курс доллара: рублю предсказали резкий рост 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: рублю предсказали резкий рост
Фото: РИА Новости
Эксперты ITI Capital считают, что в 2021 году курс доллара может упасть до 70 рублей, в частности, благодаря победе Джо Байдена на выборах президента США.
По расчетам аналитиков, рубль пойдет в рост через пару месяцев после прихода к власти нового президента. В ITI Capital объяснили, что геополитическая напряженность в мире снизится, а цены на нефть начнут расти благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии.
Эксперты подчеркнули, что значительное ослабление доллара возможно, если демократы мирно придут к власти и интерес инвесторов к риску возобновится.
Эксперты БКС считают, что рубль может укрепиться до 76,50-76 за доллар уже в этом году, если геополитическая напряженность не вырастет.
На положение российской валюты также будет влиять санкционная угроза: недавно в США заявили о планах расширить санкции против «Северного потока-2».
Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» рассказал «Эксперту», что до конца этой недели доллар заметно расти не будет: российскую валюту поддержит подготовка экспортеров к грядущей выплате налогов.
Как сообщал «Рамблер», вечером 21 октября на торгах Мосбиржи доллар падал на 58 копеек, до 76,76 рубля. Евро обвалился на 38 копеек, до 91,11 рубля. Аналитики объясняли, что у инвесторов вернулся аппетит к риску благодаря надеждам на новый пакет стимулов для экономики США.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Дмитрий Полевой
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