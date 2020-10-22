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Российскую нефтяную кубышку признали угрозой стране 

Lenta.ru 15 минут назад
Управление российским Фондом национального благосостояния (ФНБ) следует пересмотреть, поскольку в нынешнем виде оно угрожает стране и способствует сползанию экономики в рецессию. К такому выводу в ходе мониторинга эффективности использования средств фонда пришли аудиторы Счетной палаты. Отчет размещен на сайте ведомства.
В нем говорится, что доходность нефтяной кубышки следует признать слишком низкой. Она куда меньше, чем, например, доходность суверенных фондов у таких экспортеров нефти, как Норвегия и Азербайджан.
За десять лет объем ФНБ в процентах к ВВП практически не изменился. У Норвегии рост со 118 процентов до 286 процентов ВВП, а в Азербайджане — с 34 процентов до 76 процентов.
В абсолютном значении первый вырос за десять лет в 2,5 раза, второй — в три, а вот российский — только 1,37 раза. В 2009 году норвежский фонд был больше российского в пять раз, в 2019-м — более чем в девять раз.
Причиной такого результата стало слишком консервативное инвестирование. В Норвегии в приоритете вложение в акции компаний, в 2018-м и 2019 году большая часть пришлась на высоктехнологический сектор — это Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. В России же такие вложения невозможны, также деньги нельзя инвестировать в недвижимость и золото.
Министерство финансов оценило объем ФНБ
Отдельной проблемой аудиторы назвали ограниченную отчетность ФНБ, из-за которой невозможно сделать объективные выводы о качестве управления его средствами.
Завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев подчеркнул, что в нынешнем виде не реализуется ключевой принцип фонда, а именно — повышение благосостояния российских граждан. Вместо этого большая часть средств направляется на финансирование текущих обязательств правительства.
В настоящее время объем ФНБ превысил 7 процентов ВВП (на 1 октября 13,8 миллиарда рублей, 12,1 процента ВВП), поэтому власти получили возможность для более выгодных инвестиций. Однако нормативных документов по этому поводу нет до сих пор. Аудитор Алексей Саватюгин заметил, что основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики обходят стороной вопрос управления средствами фонда, а изменения в бюджетный кодекс до сих пор не приняты.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудринпризвал активнее использовать средства ФНБ для восстановления экономики, помощи гражданам и бизнесу.
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Комментарии 2
Экономика , Видео , Алексей Саватюгин , Алексей Ведев , Счетная палата , Microsoft , Apple , Минфин , Фонд национального благосостояния
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