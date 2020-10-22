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Сечин прокомментировал санкции против «Северного потока 2» 

Прайм 35 минут назад
Сечин высказался о санкциях против «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком 2".

"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", — заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики".
"Яркий пример — давление на проект "Северный поток 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", — заключил Сечин.
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Экономика , Игорь Сечин , ЕС , Роснефть
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