Сечин высказался о санкциях против «Севпотока-2»

"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", — заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.