Сечин высказался о санкциях против «Севпотока-2»

Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком 2".
"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", — заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики".
"Яркий пример — давление на проект "Северный поток 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", — заключил Сечин.