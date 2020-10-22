Moody's оценило устойчивость РФ к шокам от COVID-19

"Кредитный профиль РФ продемонстрировал сильную устойчивость к шокам от COVID-19 и падения цен на нефть, однако в то же время сохраняется неопределенность относительно развития ситуации в конце 2020 года и в следующем году. Устойчивость экономики РФ заметна и в сравнении с другими странами, Россия на раннем этапе пандемии показала себя намного лучше, чем многие развивающиеся и развитые страны", — сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции Moody's о России, которая в этом году проходит в режиме онлайн.
"Мы также видели признаки ускоренного укрепления экономики России в апреле-мае Стоит отметить, что Россия вступила в 2020 год с рядом уже запланированных мер поддержки экономики, что помогло смягчить ущерб от пандемии", — полагает Вольманн. Дополнительную поддержку экономике РФ, по его словам, оказала гибкая монетарная политика центробанка страны.