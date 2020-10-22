Moody's оценило устойчивость РФ к шокам от COVID-19

По словам Вольманна, темпы снижения ВВП РФ в первом полугодии 2020 года в сравнении с показателем по итогам 2019 года были ниже, чем у других стран. "Это самое слабое влияние (пандемии на ВВП — ред.), если мы сравним с другими рынками", — отметил он.