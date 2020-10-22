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В России похвастались самым большим в мире месторождением золота 

Lenta.ru 1 час назад
В России самое большое в мире месторождение золота
Фото: ТАСС
Российская компания «Полюс», которой принадлежит неиспользуемое месторождение золота «Сухой Лог» в Сибири, похвасталась, что запасы драгоценного металла там самые большие в мире, передает Bloomberg.
По словам главы компании Павла Грачева, доказанные запасы составляют по крайней мере 40 миллионов унций, при среднем содержании золота 2,3 грамма на тонну. Месторождение, на которое приходится более четверти российских золотых запасов, оказывается богаче, чем проект KSM Seabridge Gold в Канаде и Donlin Gold на Аляске.
Сухой Лог находится в Иркутской области, месторождение открыли еще в 1970-х. Фирма купила месторождение в 2016 году, оператором выступает дочерняя фирма ООО «СЛ Золото». Сейчас «Полюс» готовит его к запуску производства.
В сентябре 2020-го стало известно, что «Полюс» договорился с «Ростехом» о досрочном увеличении доли в Сухом Логе с 78 до 100 процентов. Предполагается, что, заплатив 128,2 миллиона долларов, «Полюс» консолидирует 100 процентов в ООО «СЛ Золото», владеющем лицензией на Сухой Лог, уже сейчас, а не в 2022 году.
Разработка гигантских месторождений — долгий и затратный процесс, отмечает Bloomberg. Одновременно агентство отмечает, что с началом работ годовая добыча «Полюса» может вырасти на 70 процентов. С тех пор как компания купила «Сухой лог», цены на золото выросли на 60 процентов и достигли пика в августе 2020-го. Золото традиционно называется «тихой гаванью» для инвесторов. Цены на него активно растут из-за пандемии коронавируса и дестабилизации мировой экономики.
Компания «Полюс» принадлежит сыну Сулеймана Керимова Саиду. Холдинг является крупнейшим в России золотодобытчиком.
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Экономика , Сулейман Керимов , Ростех , Bloomberg
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