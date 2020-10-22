Игры со ставкой ничего не дают: ЦБ раскритиковали

В пятницу Банк России в очередной раз примет решение по ключевой ставке, и большинство аналитиков уже сейчас сходится во мнении, что регулятор сохранит ее на текущем уровне 4,25%. И хотя с июня прошлого года ЦБ снизил ее суммарно на 350 б.п., некоторые эксперты считают, что для российской экономики от этого ничего не поменялось, а регулятору вместо того, чтобы заниматься манипулированием ставкой, следовало бы заняться другими более важными с практической точки зрения вещами.

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ВЭБе. В конце недели ЦБ должен принять решение по ключевой ставке, но снижать или повышать ее регулятор вряд ли станет, уверено большинство аналитиков. В частности, сохранения ставки на нынешнем уровне в 4,25% ожидают в Сбербанке

Аналитики финансового портала «Финам» тоже уверены, что Банк России сохранит ставку, поскольку основным фактором, на который опирается регулятор при принятии соответствующего решения, остается текущий уровень инфляции в стране. В последнее время инфляция растет из-за ослабления рубля и переноса издержек в отпускные цены производителей товаров. И по итогам года общий рост цен в стране может оказаться даже выше целевого показателя Банка России в 4% – по данным Росстата за первые две недели октября инфляция уже ускорилась до 3,8% в годовом выражении.

С одной стороны, даже нынешний рекордно низкий уровень ключевой ставки должен создать в стране комфортные условия для бизнеса, ведь в теории снижение ключевой ставки тянет за собой вниз и проценты по коммерческим кредитам, и стоимость заемных денег в экономике в целом должна снижаться. А для российских предпринимателей это очень важно, ведь после того, как санкции закрыли им доступ к зарубежным займам, фокус переключился на отечественный финансовый рынок.

Однако на деле ничего такого в российской экономике не происходит.

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский отметил, что явный дефицит долговых ресурсов на российском рынке приводит к недоинвестированию предприятий в основной капитал. И из-за того, что отечественные компании не могут позволить себе ни зарубежные, ни отечественные кредиты, за период с 2014 по 2019 год их внешний долг сократился на 12,6 трлн рублей.

При этом исследование ИКСИ показало, что объем долга отечественных компаний нефинансового сектора должен быть в 1,8 раза выше нынешнего, чтобы они соответствовали аналогичному среднему показателю у компаний из стран ОЭСР

Сергей Заверский считает, что в корне изменить ситуацию можно только если на отечественном финансовом рынке произойдут принципиальные сдвиги – банковское кредитование должно стать более доступным для предпринимателей, а сами банки, в первую очередь – средние региональные организации – должны укрепляться. И для этого регулятор не просто должен снижать текущую ставку, но и заверить предпринимателей в том, что в ближайшие несколько лет не планирует возвращаться к более жесткой денежно-кредитной политике.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский тоже считает, что на российском долговом рынке должны появляться новые финансовые инструменты, которые позволят бизнесу привлекать дешевые кредиты на развитие. В первую очередь эксперт видит необходимость внедрения новых институциональных мер.

«Надо запустить историю с промышленными облигациями в крупнейших кластерах, чтобы та или иная группа компаний выпускала облигации, а государство присылало им на них госгарантии, – говорит ученый. – Банки, выдав под эти гарантии кредиты, должны получать рефинансирование от ЦБ, точно так же, как это сейчас происходит с льготной ипотекой. Только тогда банки будут выдавать кредиты с минимальной маржой, которую для них и определит регулятор, как это сейчас происходит с ипотекой».

Привлекать заемные средства нужно не только от банков, но и от других финансовых учреждений, считает Никита Кричевский. В качестве примера эксперт привел фондовый рынок, различные инвестиционные фонды, в том числе – некоммерческие пенсионные (НПФ). Но в случае с последними для начала должны быть переформатированы соответствующие правила их работы.