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Курс доллара: рубль взлетел благодаря экспортерам 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: рубль взлетел благодаря экспортерам
Фото: РИА Новости
Опрошенные эксперты рассказали, что курс доллара упал благодаря продажам валюты российскими экспортерами, которым предстоит уплата налогов. Аналитики ожидают, что в конце октября рубль начнет дешеветь снова.
Как сообщал «Рамблер», по итогам торгов Мосбиржи 22 октября курс доллара упал до 76,41 рубля, потеряв 31,25 копейки. Ниже отметки в 76,5 рубля российской валюте удалось укрепиться после перерыва длиною в месяц. Евро потерял 62,75 копейки и стоил 90,36 рубля. Произошло это на фоне роста цен на нефть Brent до 42,64 доллара за бочку (плюс 2,18 процента).
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» рассказал «Коммерсанту», что пик налоговых выплат экспортеров придется на начало следующей недели, благодаря чему рубли пользуются спросом.
Кроме того, нацвалюту поддерживают продажи валюты в рамках бюджетного правила. В промежутке 7 октября — 6 ноября Центробанк продает валюту на 5,8 миллиарда рублей в день вместо 2,5 миллиарда. Кроме того, ЦБ дополнительно продает валюту на 2,9 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку.
Аналитики предупредили, что после завершения налогового периода рубль потеряет значительный фактор поддержки. На нацвалюту может давить рост заболеваемости коронавирусом и проблемы с принятием нового пакета стимулирующих мер в США. Зварич спрогнозировал рост доллара до 77,5 рубля.
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Комментарии
Экономика , Богдан Зварич , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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