Курс доллара: рубль взлетел благодаря экспортерам 

Опрошенные эксперты рассказали, что курс доллара упал благодаря продажам валюты российскими экспортерами, которым предстоит уплата налогов. Аналитики ожидают, что в конце октября рубль начнет дешеветь снова.

Как сообщал «Рамблер», по итогам торгов Мосбиржи 22 октября курс доллара упал до 76,41 рубля, потеряв 31,25 копейки. Ниже отметки в 76,5 рубля российской валюте удалось укрепиться после перерыва длиною в месяц. Евро потерял 62,75 копейки и стоил 90,36 рубля. Произошло это на фоне роста цен на нефть Brent до 42,64 доллара за бочку (плюс 2,18 процента).

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» рассказал «Коммерсанту», что пик налоговых выплат экспортеров придется на начало следующей недели, благодаря чему рубли пользуются спросом.

Кроме того, нацвалюту поддерживают продажи валюты в рамках бюджетного правила. В промежутке 7 октября — 6 ноября Центробанк продает валюту на 5,8 миллиарда рублей в день вместо 2,5 миллиарда. Кроме того, ЦБ дополнительно продает валюту на 2,9 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку

Аналитики предупредили, что после завершения налогового периода рубль потеряет значительный фактор поддержки. На нацвалюту может давить рост заболеваемости коронавирусом и проблемы с принятием нового пакета стимулирующих мер в США. Зварич спрогнозировал рост доллара до 77,5 рубля.