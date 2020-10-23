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Россия станет продавать меньше нефти 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Россия станет продавать меньше нефти
Фото: РИА Новости
Экспорт российской нефти снизится в 2020 году на 16,4 процента. По словам главы Минэнерго Александра Новака, страна продаст меньше сырья, чем в прошлом году, пишет ТАСС.
Согласно прогнозам, экспорт составит 225 миллионов тонн. Добыча нефти упадет в этом году на 10 процентов, до уровня 507 миллионов тонн (при изначальном плане в 558-560 миллионов), заявил Новак. Он отметил, что в 2021-2023 годах планируется добыча от 518 до 560 миллионов тонн. Глава Минэнерго добавил, что экспорт должен выйти на докризисный уровень (в 231-266 миллионов тонн) в ближайшие несколько лет.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь поступления от продажи нефти и газа стали равны шести триллионам рублей.
В сентябре президент Владимир Путинзаявил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.
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Экономика , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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