Мишустин и Медведев обсудили подготовку бюджета

«Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на решение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.