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В МИД предсказали политику США по «Северному потоку 2» после выборов 

Прайм 1 час назад
МИД предсказал политику США по «СП-2» после выборов
Фото: РИА Новости
США будут препятствовать проекту "Северный поток 2" вне зависимости от результатов выборов президента, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Все же рассчитано пошагово, наверное, в американском планировании… Будут возникать претензии и очередные препятствия, причем у меня ощущение, что при любой администрации", — сказал Панкин журналистам.

По его словам, "американцы агрессивно делят энергетический пирог Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами".
США во вторник расширили санкции против "Северного потока 2". Согласно сообщению на сайте госдепартамента, действие санкционного пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" теперь распространяется на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Ранее эти санкции были направлены лишь на компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
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Комментарии 1
Экономика , Александр Панкин , Иван Сидоренко , Газпромбанк , МИД , ЕС , Госдеп США
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