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Мишустин и Медведев обсудили, на что потратить бюджет 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Мишустин и Медведев обсудили, на что потратить бюджет
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудили проект бюджета на 2021-2023 гг говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Они сошлись во мнении, что документ должен быть направлен на реализацию социальных задач и поручений президента.
В настоящее время проект бюджета находится на доработке в Государственной думе РФ. Затрагивая процесс подготовки одного из главных документов страны на ближайшее время, премьер и глава правящей партии отметили, что бюджет должен отвечать актуальным социальным запросам, а также предусматривать реализацию национальных целей развития, которые называл президент России Владимир Путин.
В июле текущего года, как сообщал «Рамблер», глава государства своим указом поручил кабмину при формировании бюджета выделять средства на реализацию национальных целей в приоритетном порядке.
В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» ожидается достижение устойчивого роста численности населения страны, снижения уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся спортом.
Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» предусматривает вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а в рамках цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» предусмотрено «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».
Также глава государства поручил обеспечить к 2030 году темп роста ВВП страны выше среднемирового уровня и реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума
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