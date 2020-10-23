Мишустин и Медведев обсудили, на что потратить бюджет 

В настоящее время проект бюджета находится на доработке в Государственной думе РФ . Затрагивая процесс подготовки одного из главных документов страны на ближайшее время, премьер и глава правящей партии отметили, что бюджет должен отвечать актуальным социальным запросам, а также предусматривать реализацию национальных целей развития, которые называл президент России Владимир Путин

В июле текущего года, как сообщал «Рамблер», глава государства своим указом поручил кабмину при формировании бюджета выделять средства на реализацию национальных целей в приоритетном порядке.

В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» ожидается достижение устойчивого роста численности населения страны, снижения уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся спортом.

Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» предусматривает вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а в рамках цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» предусмотрено «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Также глава государства поручил обеспечить к 2030 году темп роста ВВП страны выше среднемирового уровня и реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.