ЦБ принял решение по ключевой ставке 

Совет директоров Центробанка на очередном совещании оставил ключевую ставку на текущем уровне 4,25%, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее такой исход событий был предсказан финансовыми аналитиками.

Как сообщал «Рамблер», в преддверии заседания руководства регулятора эксперты сошлись во мнении, что ЦБ не решится на продолжение планомерного снижения ключевой ставки. С апреля 2020 года Банк России уменьшил показатель ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. 18 сентября совет директоров отказался от процедуры. 23 октября руководство регулятора приняло аналогичное решение во второй раз подряд.

Тому есть ряд причин, заявляли эксперты. На позицию ЦБ влияют ускорение инфляции, общемировая практика, согласно которой развивающиеся страны заняли выжидательную позицию в отношении снижения ставок, а также неопределенность вокруг результатов американских президентских выборов. Аналитики полагают, что в вопросе снижения ставки ЦБ РФ следует подождать до декабря. При этом многие выразили уверенность, что до конца года ставка опустится на 0,25 пункта до 4% ровно.