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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%

RT на русском
45 минут назад
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%.
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Фото: ТАССТАСС
Об этом говорится на сайте регулятора.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ видит необходимость в сохранении мягких денежно-кредитных условий и в следующем году для стабилизации уровня инфляции вблизи 4%.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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