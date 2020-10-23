ЦБ уточнил прогноз по инфляции по итогам 2020 года

Банк России уточнил прогноз по инфляции в России по итогам 2020 года - с 3,7-4,2% до 3,9-4,2%, следует из пресс-релиза регулятора и итогам заседания совета директоров.

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"Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой - более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами", - указывает ЦБ

В этих условиях, по данным регулятора, в сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% (после 3,6% в августе), и, по оценке на 19 октября, она составила 3,8%.

Снижение кредитных и депозитных ставок

ЦБ фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам и расширение кредитования.

"Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. Кредитные и депозитные ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования", - отмечается в сообщении.

При этом доходности ОФЗ на более длинных сроках уменьшились в условиях некоторой стабилизации ситуации на финансовых и товарных рынках, сохраняясь вблизи уровней середины текущего года.

"Наряду со снижением ключевой ставки значительное влияние на процентные ставки и динамику кредитования оказывают льготные программы правительства и Банка России, а также регуляторные послабления. При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия", - добавили в пресс-службе регулятора.

Отток капитала

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд, в 2021 году - до $35 млрд с $25 млрд. В 2022 году ЦБ ожидает оттока капитала из страны на уровне $20 млрд, в 2023 году - $15 млрд.