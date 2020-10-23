Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.52
$
76.55
90.56
90.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
78.33
89.03
Индексы и котировки Brent
42.96
+0.02 Золото
1910.84
+0.01 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1845
+0.0085
08.10
1.1760
20.10
12.10
28.09

Как поможет россиянам цифровой рубль 

Павел Тиунов 47 минут назад
Как поможет россиянам цифровой рубль
Фото: РИА Новости
Цифровая национальная валюта поможет добиться прозрачности платежей и побороть бедность, заявил РИА Новости спецпредставитель Президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков. По его словам, с точки зрения технологии реализовать идею можно в кратчайшие сроки.
Песков подчеркнул, что существуют ситуации, когда россияне требуют «субсидию» на бедность и при этом тратят сотни тысяч рублей. Цифровой рубль, по его словам, в будущем поможет контролирующим органам иметь полное представление о транзакциях потенциальных кандидатов на получение выплат.

«Чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», — пояснил эксперт.

Спецпредставитель главы государства добавил, что в принципе цифровизация рубля реальна и технологически возможна уже в ближайшем будущем. Для осуществления инициативы необходимо, чтобы у россиян были устройства с доступом в интернет. К работе над проектом можно будет привлечь цифровых посредников «Сбербанк» и «Почту России», добавил Песков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики рассказали, что эксперты Центрального банка КНР собираются скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства. Предполагается, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.
Эксперты подчеркивают, что преимуществами новой цифровой валюты являются простота в использовании и скорость обращения в экономике. При этом тотальный государственный контроль позволит «цифровому юаню» не зависеть от банковского сектора: накопления не смогут своровать работники банка, вывести их или раздать на кредиты. У государства в этом случае возникнет возможность отслеживать платежи чуть ли не в режиме реального времени, а также появится инструмент для тонкой настройки экономики.
Видео дня. Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки
Комментарии
Экономика , Личный счет , Дмитрий Песков , Почта России , Сбербанк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят замену доллару
США готовят замену доллару
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение