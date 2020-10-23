Как поможет россиянам цифровой рубль 

Цифровая национальная валюта поможет добиться прозрачности платежей и побороть бедность, заявил РИА Новости спецпредставитель Президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков . По его словам, с точки зрения технологии реализовать идею можно в кратчайшие сроки.

Песков подчеркнул, что существуют ситуации, когда россияне требуют «субсидию» на бедность и при этом тратят сотни тысяч рублей. Цифровой рубль, по его словам, в будущем поможет контролирующим органам иметь полное представление о транзакциях потенциальных кандидатов на получение выплат.

«Чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено», — пояснил эксперт.

Спецпредставитель главы государства добавил, что в принципе цифровизация рубля реальна и технологически возможна уже в ближайшем будущем. Для осуществления инициативы необходимо, чтобы у россиян были устройства с доступом в интернет. К работе над проектом можно будет привлечь цифровых посредников «Сбербанк» и « Почту России », добавил Песков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики рассказали, что эксперты Центрального банка КНР собираются скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства. Предполагается, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.

Эксперты подчеркивают, что преимуществами новой цифровой валюты являются простота в использовании и скорость обращения в экономике. При этом тотальный государственный контроль позволит «цифровому юаню» не зависеть от банковского сектора: накопления не смогут своровать работники банка, вывести их или раздать на кредиты. У государства в этом случае возникнет возможность отслеживать платежи чуть ли не в режиме реального времени, а также появится инструмент для тонкой настройки экономики.