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ЦБ назвал дату запуска цифрового рубля 

Павел Тиунов 37 минут назад
ЦБ назвал дату запуска цифрового рубля
Фото: ТАСС
Пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года, заявила председатель совета директоров регулятора Эльвира Набиуллина. Её заявление цитирует ТАСС.
В начале октября в ЦБ допустили появления в России третьей формы денег наряду с бумажными и безналичными средствами. Ей может стать так называемый «цифровой рубль» — цифровой код, хранящийся в электронном кошельке, который будет абсолютно эквивалентен наличным и средствам на банковских счетах.
При этом эксперты регулятора отказались называть цифровой рубль криптовалютой, сославшись на то, что его эмитентом выступит Центробанк. Предполагается, что россияне смогут пользоваться нововведением с помощью смартфонов и других гаджетов.
23 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что реализация проекта может начаться в конце следующего года. Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги.
Ранее, как сообщал «Рамблер», спецпредставитель Президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков назвал главную функцию цифрового рубля на свой взгляд. Он отметил, что цифровая национальная валюта поможет добиться прозрачности платежей и побороть бедность. Например, по его словам, существуют ситуации, когда россияне требуют «субсидию на бедность», но при этом тратят сотни тысяч рублей. Цифровой рубль, отметил Песков, в будущем поможет контролирующим органам иметь полное представление о транзакциях потенциальных кандидатов на получение выплат.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Дмитрий Песков , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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