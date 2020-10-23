ЦБ назвал дату запуска цифрового рубля 

Пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться в конце 2021 года, заявила председатель совета директоров регулятора Эльвира Набиуллина . Её заявление цитирует ТАСС.

В начале октября в ЦБ допустили появления в России третьей формы денег наряду с бумажными и безналичными средствами. Ей может стать так называемый «цифровой рубль» — цифровой код, хранящийся в электронном кошельке, который будет абсолютно эквивалентен наличным и средствам на банковских счетах.

При этом эксперты регулятора отказались называть цифровой рубль криптовалютой, сославшись на то, что его эмитентом выступит Центробанк. Предполагается, что россияне смогут пользоваться нововведением с помощью смартфонов и других гаджетов.

23 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что реализация проекта может начаться в конце следующего года. Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать систему, с помощью которой будет достигнута полная конфиденциальность личных данных граждан РФ. Набиуллина добавила, что проект является многообещающим для отечественной экономики, но с его помощью не ставится цель вытеснить из оборота бумажные деньги.