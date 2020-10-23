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Польша заблокировала российскую нефть 

Вероника Полынина 39 минут назад
Транзит российской нефти через Белоруссию приостановлен из-за технических проблем в Польше. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на компанию Белнефтехим.
В компании сообщили, что российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь», емкость резервуаров которого составляет более 0,5 миллиона кубометров.

«Пока критических моментов нет, справляемся. И с объемами нефти, и в целом с ситуацией. Ждем, пока польская сторона решит технические проблемы», — заявили в компании.

Сроки приостановки транзита пока неизвестны — это зависит от скорости решения проблем польской стороной.
Россия станет продавать меньше нефти
В Белнефтехиме заявили, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» со своей стороны принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзита.
Как писал «Рамблер», в апреле 2019 года в системе магистральных нефтепроводов «Дружба» на территории Белоруссии было обнаружено загрязнение поступающей из России нефти. От приема российской нефти отказались Польша, Германия, Чехия и Венгрия.
Всего, по данным ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в нефтепроводах России, Белоруссии, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики. Полностью восстановить работу нефтепровода удалось лишь в июле 2019.
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Экономика , Видео , ИА Sputnik
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