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В броши Набиуллиной нашли несколько скрытых посланий 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошь в форме голубой волны на пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. На символичное украшение обратило внимание РБК.
Издание предположило, что брошь в форме волны может символизировать волнообразное восстановление российской экономики после коронакризиса. Кроме того, украшение может означать вторую волну пандемии. Также «Голубой волной» (blue wave) в американских СМИ называют убедительную победу демократов на выборах. Таким образом, председатель ЦБ обращает внимание на геополитические риски, которые связаны, в том числе и с выборами в США. Победа Джо Байдена, по мнению экспертов, повлечет за собой неопределенность и волатильность на рынках.
«Московский комсомолец», в свою очередь, предполагает, что Набиуллина таким образом хотела продемонстрировать, что волнообразные колебания курса рубля некоторое время будут оставаться привычным явлением.
Набиуллина дала прогноз по восстановлению экономики РФ
СМИ отмечают, что Набиуллина и раньше использовала украшения со скрытым смыслом. В сентябре на заседание Совета директоров она надела брошь со значками play and pause. В ответ на вопрос журналистов глава ЦБ заявила, что выбирает броши в соответствии с настроением и ситуацией.
До этого, в июле, Набиуллина надела на пресс-конференцию броши в виде буквы «V» и подковы.
Как сообщал «Рамблер», на сегодняшнем заседании Совет директоров Центробанка РФ оставил ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. Ранее такой исход событий был предсказан финансовыми аналитиками.
Комментарии 14
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Джозеф Байден , Центральный банк России , Московский комсомолец
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