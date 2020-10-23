В броши Набиуллиной нашли несколько скрытых посланий 

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошь в форме голубой волны на пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. На символичное украшение обратило внимание РБК

Издание предположило, что брошь в форме волны может символизировать волнообразное восстановление российской экономики после коронакризиса. Кроме того, украшение может означать вторую волну пандемии. Также «Голубой волной» (blue wave) в американских СМИ называют убедительную победу демократов на выборах. Таким образом, председатель ЦБ обращает внимание на геополитические риски, которые связаны, в том числе и с выборами в США. Победа Джо Байдена , по мнению экспертов, повлечет за собой неопределенность и волатильность на рынках.

«Московский комсомолец», в свою очередь, предполагает, что Набиуллина таким образом хотела продемонстрировать, что волнообразные колебания курса рубля некоторое время будут оставаться привычным явлением.

СМИ отмечают, что Набиуллина и раньше использовала украшения со скрытым смыслом. В сентябре на заседание Совета директоров она надела брошь со значками play and pause. В ответ на вопрос журналистов глава ЦБ заявила, что выбирает броши в соответствии с настроением и ситуацией.

До этого, в июле, Набиуллина надела на пресс-конференцию броши в виде буквы «V» и подковы.

Как сообщал «Рамблер», на сегодняшнем заседании Совет директоров Центробанка РФ оставил ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. Ранее такой исход событий был предсказан финансовыми аналитиками.