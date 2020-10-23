Россиянам угрожает мощная девальвация

Совет директоров Центробанка РФ не стал менять ключевую ставку и второй раз подряд оставил ее на уровне 4,25%. Ряд экспертов, опрошенных «Газетой.ру» , считают, что вскоре регулятор снова будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, поскольку дальнейшее сохранение или снижение ключевой ставки приведет к еще большей девальвации рубля.

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По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгия Ващенко , повышение ключевой ставки может случиться уже на следующем заседании Совета директоров ЦБ.

Этому будет способствовать ускорение роста инфляции, которая является одним из ключевых показателей, в зависимости от которого принимается решение о денежно-кредитной политике.

Вторая причина в том, что удержание ставки вблизи уровня инфляции чревато еще большим ростом денежной рублевой массы.

«Она и так увеличилась на 16% за год, в то время, как экономика сократилась на 8%. Длительный опережающий рост денежной массы к ВВП создает угрозу девальвации рубля. С этим риском необходимо бороться», – считает аналитик.

Повышение ставки может заметно ударить по настроениям бизнеса и перспективам выхода из кризиса, предупреждает «Фридом Финанс».

Повышение ставки предназначено в основном для тех периодов, когда экономика растет бурными темпами, но российская экономика через полгода вряд ли выйдет из рецессии.

Также эксперты уверены, что волатильность ставки повлечет за собой подорожание кредитов и ипотеки. Кроме того, на рынке сложится ожидание дальнейшего повышения, которое сначала вызовет скачок потребительского спроса на жилье и товары длительного пользования, а затем резкое падение экономики.