Девальвация неизбежна: решена судьба рубля

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Дальнейшее постепенное ослабление рубля неизбежно по нескольким причинам, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев . Об этом он рассказал изданию «Инвест-Форсайт»

Во-первых, на рубль будет давить санкционная политика Запада. Страны Запада будут продолжать угрожать новыми ограничениями по самым разным поводам.

Вторым негативным фактором остается неопределенность из-за выборов президента США. Любой исход голосования станет стрессом для международных рынков, бирж, в том числе, российского фондового рынка, за которым потянется вниз и рубль.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывает сокращение вложений нерезидентов в российские бумаги и шаткое равновесие на нефтяном рынке.

По мнению Деева, эти факторы могут перевесить действия Центробанка в поддержку рубля. До конца года вполне вероятно, что доллар будет стоит 78–80 рублей, а евро — 94–95 рублей, предполагает эксперт.