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Девальвация неизбежна: решена судьба рубля к концу 2020 года 

Вероника Полынина 1 час назад
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Фото: ТАСС
Дальнейшее постепенное ослабление рубля неизбежно по нескольким причинам, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Об этом он рассказал изданию «Инвест-Форсайт».
Во-первых, на рубль будет давить санкционная политика Запада. Страны Запада будут продолжать угрожать новыми ограничениями по самым разным поводам.
Вторым негативным фактором остается неопределенность из-за выборов президента США. Любой исход голосования станет стрессом для международных рынков, бирж, в том числе, российского фондового рынка, за которым потянется вниз и рубль.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывает сокращение вложений нерезидентов в российские бумаги и шаткое равновесие на нефтяном рынке.
По мнению Деева, эти факторы могут перевесить действия Центробанка в поддержку рубля. До конца года вполне вероятно, что доллар будет стоит 78–80 рублей, а евро — 94–95 рублей, предполагает эксперт.
Россиянам угрожает мощная девальвация
Как сообщал «Рамблер», с 26 октября Банк России увеличит ежедневный объем продаж валюты после покупки акций «Аэрофлота» Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем продаж вырастет на 1,1 млрд рублей в день — с 2,9 до 4 млрд рублей в день в валютном эквиваленте.
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Экономика , Артем Деев , Аэрофлот , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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