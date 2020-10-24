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Инфляция в России приближается к путинскому пределу 

Deita.ru 11 минут назад
Инфляция в России приближается к пределу Путина
Фото: РИА Новости
По данным Росстата, процесс инфляции немного ускорился и сейчас составляет 3,9%, на грани с предельным заложенным показателем.
Судя по статистике, за период с 13 по 19 октября инфляция в динамике осталась в целом на уровне 0,1%, но на 19 октября с округлением до десятых долей составляет уже не 3,8%, а 3,9%.
Меж тем, по результатам заседания ЦБ 23 октября было определено, что годовая инфляция в ближайшие два года будет находиться вблизи 4%.
Эту же цифру в качестве плановой озвучивал ранее в четверг президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что в целом снижение экономики РФ в период пандемии было почти вдвое меньше, чем в ЕС.
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Экономика , Рынки , Владимир Путин , ЕС , Центральный банк России
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