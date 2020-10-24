Инфляция в России приближается к пределу Путина

По данным Росстата, процесс инфляции немного ускорился и сейчас составляет 3,9%, на грани с предельным заложенным показателем.

Судя по статистике, за период с 13 по 19 октября инфляция в динамике осталась в целом на уровне 0,1%, но на 19 октября с округлением до десятых долей составляет уже не 3,8%, а 3,9%.

Меж тем, по результатам заседания ЦБ 23 октября было определено, что годовая инфляция в ближайшие два года будет находиться вблизи 4%.