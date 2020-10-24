Экономика Украины похожа на «Титаник». В ближайшее время страну ожидает обесценивание национальной валюты и рост инфляции.

Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «чёрной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны, — сообщает издание «Зеркало недели».

По мнению авторов статьи, в случае улучшения ситуации с коронавирусом трудоспособные украинцы массово отправятся в Европу на заработки. Экономика страны при этом будет простаивать, поскольку «двигать» её будет некому.

В статье также отмечается, что ситуация с бюджетом превратилась в катастрофу и напоминает период 2014–2015 годов. Тогда власти, чтобы привлечь средства в казну, подняли тарифы на услуги ЖКХ. Теперь этот способ не сработает, поскольку население страны ещё больше обеднело.

Не сможет исправить ситуацию, как в прошлый раз, «Нафтогаз» . Компания в настоящее время терпит убытки. Кроме того, аналитики прогнозируют падение доходов от экспорта из-за роста цен на энергоносители.