Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

СМИ предсказали экономический армагеддон на Украине

News.ruиещё 1
1 час назад
Экономика Украины похожа на «Титаник». В ближайшее время страну ожидает обесценивание национальной валюты и рост инфляции.
Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «чёрной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны, — сообщает издание «Зеркало недели».
По мнению авторов статьи, в случае улучшения ситуации с коронавирусом трудоспособные украинцы массово отправятся в Европу на заработки. Экономика страны при этом будет простаивать, поскольку «двигать» её будет некому.
В статье также отмечается, что ситуация с бюджетом превратилась в катастрофу и напоминает период 2014–2015 годов. Тогда власти, чтобы привлечь средства в казну, подняли тарифы на услуги ЖКХ. Теперь этот способ не сработает, поскольку население страны ещё больше обеднело.
Не сможет исправить ситуацию, как в прошлый раз, «Нафтогаз». Компания в настоящее время терпит убытки. Кроме того, аналитики прогнозируют падение доходов от экспорта из-за роста цен на энергоносители.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности заявил о невозможности возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Он также отметил, что строительство ещё одного транспортника Ан-225 «Мрия» можно будет продолжить только при наличии финансирования. Предполагается, что средства на него могут поступить от Турции.
Экономика,Видео,Нафтогаз,
138
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители