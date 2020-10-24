Цены на икру взлетели

Компании на Дальнем Востоке планировали заготовить 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, однако удалось произвести только 180 тысяч тонн. Также значительно ниже ожидаемого оказался улов горбуши. Замороженная икра (ястык) подорожала на 70%, однако дефицита на этот продукт не ожидается, добавила эксперт.